شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لماذا يرى طفلك أحلاماً مزعجة بشكل متكرر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

معظم الاطفال يمرون بمراحل يرون فيها أحلاماً مزعجة تسبب لهم القلق بشكل مؤقت، لكن أحياناً لا تبقى الاحلام المزعجة ضمن هذا الإطار وقد يرى الطفل كوابيس تؤثر سلباً عليه وعلى نفسيته مع ما لها من خلفيات ودلالات نفسية وأسباب تسترعي اهتمام الأهل.



متى يكون للكابوس دلالة نفسية معينة ولماذا يرى طفلك أحلاماً مزعجة بشكل متكرر فيما لا يعاني أطفال صديقاتك هذه المشكلة؟ أسئلة كثيرة حول الأحلام المزعجة والكوابيس لدى الأطفال أجاب عليها الطبيب اللبناني الاختصاصي بالأمراض النفسية لدى الأطفال "جون فياض" موضحاً متى يكون الوضع طبيعياً ومتى يستدعي استشارة طبيب.

في أي سن يبدأ الطفل برؤية الاحلام المزعجة أثناء نومه؟

بالدرجة الأولى، لا بد من التمييز بين ما يعرف بالكوابيس-Nightmares والهلع الليلي-Night terrors لانهما يختلفان تماماً في التعريف الطبي والتصنيف. حتى أن الأعراض التي تترافق مع الnight terrors تبدو مختلفة تماماً فيبدو الطفل مرتعباً ويصرخ من شدة الخوف ويبدو وكأنه مستيقظ ويفتح عينيه لكنه لا يسمع ولا يعي شيئاً مما يحصل من حوله وما إذا كانت أمه تكلمه مهما حاولت تهدئته، وهذه حالة تخيف الأهل كثيراً لأن الوضع مع الطفل لا يكون مريحاً ويثير القلق، إلا أنه شائع ما بين السنتين وسن الثماني سنوات.

مع الإشارة إلى أن ذلك يحصل في أولى ساعات الليل أي في القسم الأول منه، لكن في اليوم التالي لا يتذكر الطفل شيئاً مما حصل معه وكأنه لا يملك الذاكرة لما حصل في دماغه في تلك الفترة، وضمن إطار هذه الحالة أيضاً الحالات التي يمشي فيها الاطفال أثناء النوم.

من جهة أخرى، تظهر الكوابيس بشكل مختلف حيث يبدو أن الطفل يرى حلماً مزعجاً وتظهر عليه علامات الانزعاج والخوف أثناء النوم، إلا انه يتذكر تماماً الحلم الذي شاهده في اليوم التالي ويمكن ان يخبر تفاصيله.

أظهرت إحدى الدراسات أن الكوابيس التي يراها الاطفال قد تحمل دلال نفسية وتكون مؤشراً لمشكلات نفسية قد تظهر لاحقاً أو تكون كامنة لديهم، هل هذا صحيح؟

يمكن أن يرى أي إنسان كوابيس أثناء نومه أحلاماً مزعجة، وهذا ليس مستغرباً كذلك بالنسبة إلى الأطفال، وقد تكون المسألة عادية لا تدعو إلى القلق أو إلى إعطائها أهمية لكونها لا تحمل أي دلالة نفسية ولا تشير إلى اي اضطراب نفسي لدى الطفل.

إلا أنه ثمة حالات معينة يختلف فيها الوضع وذلك بحسب مضمون الكابوس ومدى تكراره بنفس المضمون، فعلى سبيل المثال إذا كان الطفل يرى بشكل متكرر في الحلم أمراً يسيء إليه أو إلى أهله كأن يرى ما يفصله عن أهله باستمرار في الحلم، فيرتبط ذلك باضطراب نفسي هو عبارة عن قلق لدى الطفل من الانفصال عن اهله.

وفيما يعتبر قلق الانفصال "Separation Anxiety" عن الاهل طبيعياً لدى الطفل في سنواته الاولى، إلا أنه يبدو أقرب إلى الاضطراب النفسي بعد سن 5 سنوات وما هو هذا الخوف الذي يشهده في الكوابيس إلا خير دليل على ذلك.

كما يمكن أن يظهر من خلال عدم قدرة الولد في سن 5 سنوات وما فوق على النوم دون أن ينام أحد والديه إلى جانبه أو الخوف من الذهاب إلى المدرسة والابتعاد عن أهله.

ما الاسباب التي قد تكون وراء هذا النوع من الاضطرابات؟

قد يبرز هذا الاضطراب لدى الطفل بسبب ضغوط نفسية يتعرض لها في العائلة أو مشاهدة عنف في المنزل أو التعرض لحادث مروع أو صدمة أو أي مشكلات أخرى في المحيط، كما يمكن ألا يكون هناك أي سبب له.

مع الإشارة إلى أن هذا الاضطراب الذي يعرف بالSeparation Anxiety هو من أهم الاضطرابات النفسية لدى الاطفال. ومن أبرز أعراض ومظاهر هذا الاضطراب هذه الكوابيس المرعبة.

ما أسباب الأحلام المزعجة والكوابيس التي يراها الطفل؟

أسباب الأحلام عامةً مركبة. يميل الناس إلى الربط ما بين الأحلام وأحداث معينة في المحيط، فيما لا يمكن تبسيط الأمور بهذه الطريقة .

فالحلم أمر يحصل في الدماغ نستعيد فيه مشاهد في الذاكرة بطريقة عشوائية، منها ما يكون قد حصل ومنها ما لا يحصل وما لم نره وليس لها أي علاقة بالواقع. وبالتالي قد لا تكون هناك اي دلالة نفسية وأي رابط مع الواقع كما يعتقد الناس، وقد تمت برهنة ذلك علمياً.

مع الإشارة إلى أننا لا نستعيد دائماً الأحلام التي نراها. ولدى الأطفال تحديداً فيما تكون لدى الكوابيس المرعبة دلالة نفسية وأسباب مرتبطة بالواقع والمحيط، ليس للأحلام المزعجة العادية أي دلالة أو رابط بالواقع أو تفسير فلا علاقة لها بشيء من حول الطفل.

كيف يمكن أن يساعد الأهل الطفل عندما يرى أحلاماً مزعجة أو كوابيس؟

عندما يكون الحلم متكرراً بمضمونه ومزعجاً يمكن أن يساعد الأهل الطفل بمساعدته على التعبير عما يراه ومن خلال طمأنته بأن ما يراه في الحلم لن يحصل في الواقع . إلا أن هذه الأمور تبقى محدودة الفاعلية ولا تسمح بوقف الكوابيس، وقد تكون هناك حاجة إلى استشارة اختصاصي في علم النفس لمساعدته من خلال علاجات متعددة يمكن أن تعتمد.

كما قد يفيد أن يطلب من الطفل أن يرسم ما رآه في الحلم إضافة إلى ذلك يجب ألا يخاف الأهل من خوف الطفل أثناء رؤية الاحلام المزعجة أو الكوابيس وألا يحاولوا إيقاظه لأن الحلم يكون مؤقتاً وينتهي، بل يجب أن يتأكدوا فقط ألا يقع أثناء نومه بسبب الانفعال والخوف. وخصوصاً بالنسبة إلى الأحلام المزعجة هي مرحلة يمر بها الطفل وتنتهي خلال فترة دون داعٍ للتدخل.

هل من عادات معينة من الأفضل أن يلتزم بها الأهل مع الأطفال لتحسين نوعية نومهم؟

مما لا شك فيه ان بعض العادات البسيطة قد تساعد على تحسين نوعية نوم الطفل ليكون مرتاحاً أكثر في فترة النوم، وأهمها:

- اتباع روتين معين للنوم

- إنارة ضوء في الغرفة

- عدم السماح له بتناول المشروبات الغنية بالكافيين لأن الارق يزيد مشكلات النوم والتوتر المرافق له.

- الابتعاد عن أفلام العنف والرعب والألعاب الالكترونية.

تفسير أهم 10 أحلام يراها طفلك!

1 الوحوش

يرى الأطفال أنواعاً مختلفة من الوحوش وتختلف الأفعال التي يقوم بها هؤلاء في الكابوس بين حالة وأخرى. فقد يختبئ الوحش تحت السرير أو في الخزانة، فيضاعف معدل الرعب للطفل لأنه يشعر بأن لا مكان آمناً وأن الوحش قد يطاله في أي مكان. أما إذا كان الوحش يركض وراءه فقد يرتبط الأمر بخوف من شخص أو ظرف معين في حياته.

*إعلمي

قد يترجَم صراخ الأهل على الطفل أو تعاملهم معه بعنف من خلال تلك الوحوش التي يراها في الكوابيس. فقد لا تعني الوحوش أنه يعيش حالة رعب، لكنه في المقابل قد يعيش حالة توتر، خصوصاً إذا كانت ترتبط بشخص مقرب منه. فإذا تكررت الأحلام المزعجة، حاولي أن تجدي رابطاً مع الواقع الذي يعيشه في حياته. قد يكون السبب في طريقة تعاملك معه.

في هذه الحالة حاولي طمأنته بالإشارة إلى أن الكبار يغضبون أحياناً وينفعلون، لكن هذا لا يعني أنه في خطر أو أنه يجب أن يخاف أو يقلق لان الأمر لا يدعو للقلق.

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2 السقوط

غالباً ما يعيش الأطفال، تماماً كالكبار فعل السقوط في الأحلام المزعجة عندما يشعرون بفقدان السيطرة على الأمور والعجز، وذلك تحديداً عندما يشعر بعدم التوازن والثبات في نمط حياته وبأن ثمة تفاصيل وأموراً تسبب خللاً في روتين حياته.

إعلمي

في حالات نادرة قد ترتبط حالات السقوط في الأحلام بالتهابات في الأذن أو بإصابة في الأذن. أما إذا كنت تعرفين جيداً أن الأمر لا يرتبط بمشكلة عضوية، فقد يكون السبب كامناً في نمط حياة الطفل الذي يشعر بأن الأمور الروتينية التي اعتاد عليها وأن برنامج حياته المعتاد غير منتظم كالعادة. في هذه الحالة، ما عليك إلا العمل على إعادة تنظيم برنامج حياة طفلك ليكون أكثر اطمئناناً وهدوءاً لاستعادة روتين حياته.

كما يمكنك التحدث معه في الموضوع ليشعر بمزيد من الاطمئنان، خصوصاً في الأمور التي تبدو مخيفة ومقلقة له. يكفي أن تشعريه بوجودك إلى جانبه ليشعر بالاطمئنان فيعرف أنه حتى بوجود أمور مخيفة لا داعي للقلق لأنه يجد إلى جانبه من يحميه ويدعمه ويقدم له كل الحنان اللازم.

3 الحشرات

غالباً ما يحلم الأطفال بالحشرات في سريرهم أو بالبعوض الذي يطاردهم في الغرفة.

إعلمي

هذا من الأحلام الشائعة التي يراها الاطفال والتي لا تختلف حدتها بين مرة وأخرى، وذلك عند مصادفتهم أحداثاً غير متوقعة تزعجهم كانفصال الأهل أو الانتقال أو الانتقال إلى منزل جديد أو ولادة شقيق أصغر. لذلك ليس هناك تفسير موحد لهذا النوع من الأحلام إلا أنه قد يكون مؤشراً لارتباك الطفل. فالجدال والتغييرات غير المرتقبة في الحياة والشعور بعدم القدرة على السيطرة على الأمور قد تسبب تكرار هذا النوع من الأحلام المزعجة لدى الطفل. عليك العمل على إعادة الإحساس بالسيطرة على الأمور إليه ليشعر بالاطمئنان.

حاولي التركيز على الأمور الثابتة والمنتظمة في حياته، واعملي على جعل الأمور تنساب بسهولة كبرى في حياته وحاولي أن تكون الأحداث متوقعة بالنسبة إليه.

كما انه يجب أن تعملي على السيطرة على القلق الذي يرتابك والتوتر لأنه يتأثر به سلباً ويشعر بالقلق والتوتر حتى إذا كنت لا تتحدثين في الموضوع.

4 القدرة على الطيران والسحر

تتيح هذه الاحلام للطفل القيام بأعمال بطولية وبأعمال سحر. كما أنه يملك القدرة على الطيران وإنقاذ الآخرين والسفر إلى عالم آخر ويعرف ما يمكن فعله لتصحيح مسار الأمور.

إعلمي

تسمح هذه الأحلام الخيالية الجميلة لطفلك بأن يحقق النجاح بالاستناد إلى قدراته الشخصية من تخيل وشجاعة وتعاطف...هي بالفعل أحلام رائعة بتناولها يمكن اكتشاف مدى اتساع مخيلة الطفل وقدراته.

فتصوير هذه المشاهد في رسوم وتلوينها يسمح بمعرفة مواقع القوة والثقة بالنفس لدى الطفل والظروف التي يتأثر فيها بالتشجيع الذي يحصل عليه. كما أن التحدث مع الطفل بشأن الأحلام الجميلة التي يراها يفتح أمامك المجال للحديث عن تلك المزعجة والمربكة أيضاً دون أن يشعر الطفل بأنه يخضع لاستجواب.

5 القدرة على الطيران عندما يكون مطارداً من الأشرار

هذا حلم شائع لدى الأطفال ابتداءً من سن 6 سنوات بحيث يجد القدرة على الطيران أثناء مطاردة الأشرار له، مما يشعره بالأمان لعدم قدرتهم على المس به عندما يطير. غالباً ما يتكرر هذا الحلم حتى بداية مرحلة الرشد.

إعلمي

الطفل الذي يحلم بهذا يواجه عادةً تحدياً بارزاً. فالأشرار يمثلون الضغوط التي تواجهه، فيما القدرة على الطيران ترمز إلى رغبته الحقيقية في الهرب منها وإلى إدراكه لما يملكه من ذكاء وخيال وقوة لجعل الأمور تسير بشكل أفضل في حياته. يحلم عادةً بهذا الطفل الذي فقد أحد أفراد عائلته أو الذي تواجه عائلته أعباء اقتصادية أو الذي له شقيق يحتاج إلى رعاية خاصة أو من يواجه تحدياً مرتبطاً بحياته اليومية.

واللافت أن كثراً من الراشدين الناجحين في حياتهم يذكرون انهم كانوا يرون هذا الحلم. فقد يكون من الدوافع لتنمية القدرات المختلفة في مواجهة التحديات في سنوات لاحقة.

6 شخص أو مخلوق أو مسالم يتحول إلى شرير

في هذا النوع من الأحلام قد تتحول دمية مفضلة للطفل أو حيوان أليف لديه إلى وحش يهاجمه. حتى أن الكرة قد تتحول إلى تهديد في هذا النوع من الأحلام.

إعلمي

قد يشير هذا الحلم إلى أن طفلك يتعامل مع شخص لطيف عامةً لكنه يصبح قاس وحاد الطباع بشكل غير متوقع أحياناً. قد يكون صديق له أو حتى ظرف في حياته يسبب له الارتباك كونه لا يشعر بالاستقرار.

7 الساحرة

كثر من الأطفال يحلمون بالساحرة التي تسبب لهم الرعب.

إعلمي

يمكن أن تمثل الساحرة شخصاً موجود فعلاً في حياته، يسيء إليه ويبدو غير عادل معه. إذا كنت تشكين أن تلك الساحرة التي يراها طفلك قد تجسدك أنت عندما تكونين في غاية الانفعال والغضب، لا تشعري بالذنب أو بقلة الثقة بالنفس كأم.

في المقابل يجب أن تأخذي هذه الاحلام بعين الاعتبار لانها تشير إلى ارتباك طفلك وقلقه. حاولي أن تعيدي إليه ثقته بك وأن تؤكدي له أنك حاضرة دائماً إلى جانبه.

8 حيوان شرس

في هذا النوع من الأحلام، يرى الطفل نفسه مطارداً من حيوانات شرسة أو حيوانات أليفة تحولت إلى شرسة.

إعلمي

الحيوانات التي تطارد طفلك تمثل ظروفاً فيها اشخاص يربكونه. قد لا تشير هذه الأحلام إلى وضع خطير، لكن من الأفضل ان تطلبي من طفلك أن يرسم الحيوان الذي يراه في الحلم وأن يفسر لك تفاصيل الحلم. بعدها من الأفضل أن تبحثي في المحيط أو في المدرسة عن أي شخص قد يسبب هذا الخوف لطفلك.

9 العري في مكان عام

قد يحلم الطفل بأنه في مكان أو حمام مفتوح يمكن أن يراه الآخرون فيه عارياً.

إعلمي

يرى الطفل هذا النوع من الأحلام عند انتقاله إلى مكان يتوقع منه الآخرون فيه الكثير وينتظرون منه أن يحقق الكثير فيما يشعر بالقلق حيال هذا الموضوع كالمدرسة مثلاً أو التقدم في صف أعلى... قد لا يدعو هذا الحلم للقلق لكن يجب طمأنته بأنه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم في أي مكان جديد.

10 السجن والعجز عن الحركة

يرى الطفل نفسه مسجوناً في مكان ضيق يعجز فيه عن الحراك كالخزانة أو في ظرف معين يعجز عن التصرف فيه.

إعلمي

قد يشير هذا الحلم إلى أن الطفل يصادف أمراً غير مطمئن ومقلق يشعره الارتباك وأنه يجد نفسه فيه امام متطلبات يعجز عن التماشي معها.

على سبيل المثال إذا كان يشهد خلافات بين والديه وتصر الأم على طمأنته بانه لا مشكلة بينهما، يجد نفسه مرتبكاً وتزداد لديه الضغوط والشعور بالخوف.

لذلك من الأفضل أن تطلبي منه إخبارك بهذه الأحلام التي يراها وما يخيفه فيها أكثر على ألا تنقلي إليه تفسيرك لها. فبمجرد أن تطلبي منه إخبارك بها والتحدث عنها يشعر بالتحسن والارتياح والسيطرة على الأمور وأنك مهتمة بحالته.