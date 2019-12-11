شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسباب وطرق علاج آلام غازات البطن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عادةً ما تكزن غازات البطن التي تصيب الأشخاص مؤلمة، ويصاب بها الكبار والصغار وتعود الإصابة بغازات البطن للعديد من الأسباب وتختلف مدى حدتها عند الأطفال والكبار وتختلف أيضاً الأسباب المؤدية لذلك.



تعود الإصابة بغازات البطن لدى الكبار للعديد من الأسباب منها

- تناول بعض المأكولات التي تسبب الغازات مثل البقوليات الحمص والفاصولياء البيضاء والبازيلاء.

- تناول المشروبات الغازية بكثرة.

- تناول كميات من المنبهات مثل القهوة و النسكافيه.

- التعرض للبرد المباشر و خصوصاً منطقة المعدة و الأطراف.

- العادات السيئة بالغذاء مثل تناول الاغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

- تناول الحمضيات و خصوصاً البرتقال على معدة فارغة.

طرق علاج غازات البطن للكبار

- تناول الميرامية المضاف لها القليل من السكر ساخنة.

- تحضير منقوع النعنع و الزنجبيل الساخن مع غضافة كمية قليلة من السكر.

- شرب كأس من عصير التفاح أو تناول حبة من التفاح الطازج.

- تناول كمية من حبات التمر على الريق.

- شرب كأس من منقوع اليانسون والكمون المحلى بالسكر.

Advertisements

أما الأطفال الصغار فتعود الإصابة بغازات البطن للأسباب التالية

- يصاب حديثي الولادة بالنفخة و الغازات بالايام الاولى من الولادة و تستمر احياناُ حتى يصبح عمر الطفل بين الشهر والأربعين يوماً و ذلك بسبب : وجود السائل المشيمي داخل أمعاء الطفل الذي كان بداخله و هو في بطن أمه.

- إختلاف نوع الغذاء بالنسبة للطفل.

- يسبب حليب الأم بالبداية القليل من المغص والغازات للطفل بسبب نسبة الدسم الموجودة بالحليب.

- عدم إعتياد الطفل على الرضاعة ودخول الهواء أثناء عملية الرضاعة.

- إستعمال زجاجات الحليب الصناعية التي تدخل كمية كبيرة من الهواء أثناء رضاعة الطفل.

طرق علاج غازات البطن للأطفال

- الإستمرار بالرضاعة الطبيعية و خصوصاً بالأيام الاولى، وذلك لان حليب الام يحتوي على الاجسام المضادة التي تنظف الامعاء من البكتيريا الموجودة داخل بطن الجنين من أثر فترة الحمل وهذا شيئ طبيعي.

- إعطاء الطفل ثلاث ملاعق من منقوع حبوب اليانسون مع الكمون كل أربعة ساعات، لأن ذلك يساعده بإخراج الفضلات من جسمه.

- يمكن إستشارة الطبيب إذا زاد الامر عن حده وعدم هدوء الطفل أبداً.

- محاولة تدليك البطن بشكل دائري لتهدئة الطفل و مساعدته على النوم.

- يوجد بالصيدليات بعض من انواع الادوية التي تساعد بالتخلص السريع من المغص و تعمل على تهدئة الطفل و يهنئ بنوم هانئ.

- تدفئة الطفل جيداً وخصوصاً إذا كان من مواليد الفترة الشتوية والحفاظ على أطرافه من البرد.