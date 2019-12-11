هل الإكثار من شرب القهوة مضر للمرأة الحامل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لطالما عرفنا أن الإكثار من شرب القهوة مضر للمرأة الحامل، فمواقع الأنترنت والكتب تكثر بمعلومات ودراسات تثبت ضررها على الحامل والجنين معاً، وقد لا يمّل طبيبك الشخصي من تحذيرك بأن شرب القهوة مضر لك. لكن المفاجأة، هي ما كشفته دراسة أمريكية أجراها باحثون في شيكاغو.



وجد الباحثون في الدراسة أن شرب المرأة الحامل للقهوة لا يعرضها للمخاطر نهائياً، فقد جاء البحث ليقضي على حيرة المرأة الحامل بين الخوف من أضرار القهوة، والرغبة بالاستمتاع بفنجان قهوة صباحي.

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وأجرى الباحثون تجربة على قسمين من النساء الحوامل، بحيث جعلوا واحداً من الفريقين يتناول 4 فناجين من القهوة يومياً، أما الفريق الآخر فلم تشرب الحوامل فيه القهوة على الإطلاق، وذلك طيلة فترة الحمل.

وكشفت نتائج الدراسة أن النساء اللاتي شربن القهوة بانتظام لم تحدث لهن أي أضرار مقارنة بالفريق الذي لم يتناول القهوة.

وقام الباحثون بمقارنة مواليد فريق النساء اللاتي يشربن القهوة مع فريق النساء اللاتي لم يتناولنها أبداً خلال فترة الحمل، ووجدوا أن الأطفال متشابهون في حالاتهم الصحية، ولا يوجد اختلاف واضح فيما بينهم قد يرجع لشرب القهوة.