الطفل العبقري يغادر الجامعة لخلاف حول تاريخ التخرج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترك لوران سيمونز الصبي البلجيكي المعجزةـ 9 أعوام ـ والذي كان من المفترض أن يتخرج بشهادة في الهندسة الكهربائية، جامعة أيندهوفن التي يرتادها بسبب خلاف حول تاريخ تخرجه، بحسب ما قال والده الثلاثاء.

تصدر لوران سيمونز عناوين الصحف العالمية عندما انتشرت الأخبار أنه سيتسلم شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في كانون الأول/ديسمبر، ليصبح أصغر المتخرجين الجامعيين في العالم. لكن والده ألكسندر أكد أن طفله العبقري، ترك الجامعة لأنها أرادت تأخير موعد تخرجه حتى العام المقبل. وأوضح أن ابنه لديه خطط أخرى، مشيراً إلى تلقيه عرضين آخرين من جامعتين أجنبيتين.

وقالت الجامعة الهولندية في بيان لها، إنها اقترحت جدولاً زمنياً من شأنه أن يسمح له بإنهاء البرنامج الدراسي في منتصف2020 والذي كان «أصلاً جدولاً زمنياً سريعاً للغاية». وأضافت «قرر والداه عدم قبول هذا الاقتراح وإنهاء دراسته هنا. نحن نأسف لذلك».

ولفتت إلى أن «والده كان حريصاً على الحصول على شهادته في سن التاسعة»، ما يعني أن لوران كان عليه إكمال فترة دراسية مدتها ثلاث سنوات في 10 شهور فقط. وتابعت «لوران فتى موهوب جداً ويتمتع بذكاء استثنائي ومع ذلك، لم تعتقد الجامعة أن ذلك الموعد النهائي كان ممكناً بالنظر إلى عدد الاختبارات التي اضطر لوران لاجتيازها قبل عيد ميلاده العاشر يوم 26 كانون الأول/ديسمبر».

التحق لوران بالمدرسة في عمر الرابعة، وأكمل المرحلة الابتدائية خلال عام ونصف العام. واحتاج إلى خمسة أعوام فقط لإنهاء المرحلتين الابتدائية والثانوية والجامعة.