5 قتلى حصيلة الهجوم على فندق في مقديشو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الصومالية الأربعاء أن 5 أشخاص (3 مدنيين وشرطيان)، قتلوا في الهجوم الذي شنه ليل الثلاثاء 5 متطرفين على فندق في العاصمة مقديشو.

كما قتل المهاجمون الخمسة الذين ينتمون إلى حركة الشباب الإرهابية في الهجوم، وفق بيان للشرطة.

وأضاف البيان أن «قواتنا الأمنية أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل، وأنقذت أكثر من 80 شخصاً، بينهم مسؤولون حكوميون ومدنيون من نزلاء الفندق». وأضاف «عدد القتلى المؤكد لدينا 5 أشخاص، هم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما أصيب تسعة مدنيين آخرين، وجنديان بجروح طفيفة».

وكثيراً ما تستهدف الحركة فنادق ومطاعم معروفة، ويقع الفندق الأخير المستهدف بالقرب من المدخل الرئيسي لمجمع «فيلا الصومال» الحكومي، وهي المنطقة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وتضم القصر الرئاسي، ومكتب رئيس الوزراء ومبان تابعة لوزارات.

وعلى غير العادة لم يستخدم المتطرفون في هذا الهجوم سيارة مفخخة لمحاولة نسف الجدار الخارجي للفندق، وفق ما أعلن ضابط الشرطة سليمان آدن، الذي قال «يبدو أن المهاجمين غيروا أساليبهم. كان من السهل لهم التنكر (بملابسهم) ودخول المبنى».