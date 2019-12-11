كولومبيا تطلب تعويضاً من «وولمارت» بسبب بابانويل والكوكايين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كولومبيا أنها ستسعى للحصول على تعويض من سلسلة متاجر «وولمارت» الأمريكية التي عرضت سترة لعيد الميلاد عليها ربط بين الكوكايين وهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ويظهر على السترة «بابا نويل» يحمل قشة في يده، وعلى طاولة أمامه ثلاثة خطوط بيضاء وكتب في أسفلها «لت إت سنو» وهي عبارة تعني «دع الثلج يتساقط» و«الثلج» قد يشير باللغة الأمريكية العامية إلى الكوكايين.

وقد جاء في وصف صريح وواضح للمنتج الذي سوق من قبل جهة ثالثة على موقع «وولمارت» الكندي، وأزيل لاحقاً «يحب سانتا أن يستمتع باللحظة التي يضع يديه فيها على الثلج الكولومبي العالي الجودة».

وقال كاميلو غوميز مدير وكالة الدفاع القانوني للدولة الكولومبية في حديث لإذاعة «دبليو راديو» المحلية «سنطلب من وولمارت تعويضاً. سنرى عدد الأشخاص الذين شاهدوا الإعلان، لحساب الأضرار التي لحقت بكولومبيا».

وأوضحت ناطقة باسم «وولمارت» الثلاثاء أن الملابس المعنية قد أزيلت من الموقع الكندي خلال عطلة نهاية الأسبوع ولم تسوق في المتاجر، إلا أنها لم تحدد المدة التي بقيت فيها القطع معروضة على الموقع.

وقالت الشركة في بيان اعتذرت فيه عن عرض تلك الملابس إن هذه السترات «لا تمثل قيم وولمارت وليس لها مكان على موقعنا».