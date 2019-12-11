إصابة 50 مدنياً في هجوم قرب قاعدة أمريكية في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر مسؤولون أفغان أن حوالي 50 مدنياً أصيبوا في هجوم استهدف منشأة طبية بالقرب من قاعدة «باجرام» العسكرية الأمريكية في أفغانستان صباح الأربعاء. وقال حاكم منطقة باجرام، عبد الشكور قدوسي: إن سيارتين مفخختين انفجرتا قبل أن يتمكن مهاجمون آخرون من التسلل إلى منشأة طبية تحت الإنشاء، قريبة من بوابات المدخل الجنوبي لقاعدة «باجرام» العسكرية، واستمر إطلاق النار على مدار ساعتين.

وأكد متحدث باسم بعثة «الدعم الحازم» التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان له«استهدف الهجوم منشأة طبية تحت الإنشاء تهدف إلى مساعدة الأفغان الذين يعيشون بالقرب من القاعدة». وأكد على أنه «تم احتواء الهجوم وصده سريعاً» من قبل قوات أفغانية وشركاء في التحالف.

وبحسب البيان، لم تقع إصابات ضمن القوات الأمريكية، أو قوات الناتو وكانت قاعدة باجرام آمنة خلال الهجوم.

وتعد قاعدة باجرام التي تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال العاصمة الأفغانية كابول، أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في البلاد.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عموداً من الدخان الرمادي يتصاعد من المنطقة، وقال مسؤولون محليون إنه لم يتم تحديد عدد منفذي الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، حتى الآن.