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إسرائيل تكشف عن أكبر عملية اغتيال نفذتها

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دبي - بواسطة محمد فارس © El Khabar قدمت بواسطة

نشرت الفضائية 13 العبرية، مساء يوم الأحد، الجزء الثالث من خمسة أجزاء من تقرير عن أبرز خمس عمليات اغتيال نفذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وتحدثت الحلقة الثالثة عن اغتيال خليل الوزير “أبو جهاد”، أحد كبار قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، في تونس، بتاريخ 16 أفريل عام 1988.

وورد في التقرير أن عملية اغتيال “أبو جهاد” كانت أكبر عملية اغتيال في تاريخ إسرائيل وأكثرها كلفة، وشاركت فيها أذرع عسكرية إسرائيلية مختلفة، منها سلاح الجو وسلاح البحرية والاستخبارات العسكرية والموساد والشاباك والوحدات 8200 وشيتت 13 وسيرت متكال، بتعداد قوات بلغ حوالي 700 شخص.

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مقدم من Anadolu Agency

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اسرائيل تشن غارات على غزة بعد اطلاق صواريخ من القطاع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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