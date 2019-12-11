- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نشرت الفضائية 13 العبرية، مساء يوم الأحد، الجزء الثالث من خمسة أجزاء من تقرير عن أبرز خمس عمليات اغتيال نفذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وتحدثت الحلقة الثالثة عن اغتيال خليل الوزير “أبو جهاد”، أحد كبار قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، في تونس، بتاريخ 16 أفريل عام 1988.
وورد في التقرير أن عملية اغتيال “أبو جهاد” كانت أكبر عملية اغتيال في تاريخ إسرائيل وأكثرها كلفة، وشاركت فيها أذرع عسكرية إسرائيلية مختلفة، منها سلاح الجو وسلاح البحرية والاستخبارات العسكرية والموساد والشاباك والوحدات 8200 وشيتت 13 وسيرت متكال، بتعداد قوات بلغ حوالي 700 شخص.
شاهد: اسرائيل تشن غارات على غزة بعد اطلاق صواريخ من القطاع
مقدم من Anadolu Agency
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
تجمعات حاشدة لمناسبة مرور ستة أشهر على بدء حركة الاحتجاج في هونغ كونغ
نزلت حشود كبيرة من المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية إلى شوارع هونغ كونغ الأحد في استعراض قوي في ذكرى مرور ستة أشهر على بدء حركة الاحتجاج، فيما حذّر منظمون قادة المدينة المؤيدين لبكين بأن لديهم "فرصة أخيرة" لإنهاء الأزمة السياسية.AFP
-
لاعبات كرة قدم سودانيات يخطفن الأضواء بمهاراتهن وجرأتهنّ على تحدي المجتمع
لم تكد تمرّ أسابيع على انطلاق أول دوريّ في كرة القدم للسيّدات في تاريخ السودان حتى خطفت لاعبات الأضواء ليس فقط بمهاراتهنّ الفنيّة العالية، وإنّما أيضاً بجرأتهنّ على تحدّي تقاليد مجتمع محافظ يعيش مرحلة انتقالية نحو حكم مدني.AFP
-
مصرع 43 شخصا على الأقل بحريق مصنع في نيودلهي
لقي 43 شخصًا على الأقل حتفهم جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي الأحد، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة أكثر.AFP
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
اسرائيل تشن غارات على غزة بعد اطلاق صواريخ من القطاع
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تكشف عن أكبر عملية اغتيال نفذتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.