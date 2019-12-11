شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كازاخى: تبادل السجناء والوضع فى إدلب تصدرا الاجتماع الدولى بشأن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال موكاش، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، فى نشرتها باللغة الانجليزية، "إن جدول الأعمال تضمن قضايا تبادل السجناء والبحث عن الأشخاص المفقودين والوضع فى منطقة إدلب والأوجه الإنسانية الأخرى".

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وأشار المسؤول، إلى أن إطار التفاوض فى أستانة يناسب جميع المشاركين، موضحا أنه بوصفه ممثلا لكازاخستان فيمكنه القول إن صيغة أستانة أظهرت قدرتها على الحياة والتطور فجميع أطرافها مستعدون لمواصلة العمل فى هذه الصياغة لأن منصة العاصمة الكازاخستانية تناسب الجميع.

يشار إلى، أن نور سلطان عاصمة كازاخستان، تستضيف الاجتماع الدولى رفيع المستوى الـ"14" بشأن سوريا، بمشاركة وفود من دول ضامنة لعملية السلام وهى إيران وروسيا وتركيا إلى جانب الحكومة السورية والمعارضة، كما وجهت الدعوة إلى وفود من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق بوصفهم مراقبين.