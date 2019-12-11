شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة تطوعية لاستقبال أطفال الزائرات فى المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية وإدارة الإرشاد النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، بالتعاون مع إدارة نشاط الطالبات التابعة لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة فى إطلاق المبادرة التطوعية "خدام" فى ساحات " 27 " النسائية بالمسجد النبوي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أفادت مديرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية عزيزة الحربي أن المبادرة تهدف إلى المساهمة فى تقديم المساعدة المعنوية لقاصدات مسجد رسول الله من خلال تهيئة موقع خاص لاستقبال أطفال الزائرات، وتعمل على إدارته عدد من المشرفات والمتطوعات من المدرستين الثانوية الـ 20 والثانوية الـ 14 بالمدينة المنورة وبإشراف مباشر من إدارة الإرشاد النسائية، وذلك لتمكين الزائرات من أداء عباداتهن بكل يسر وسهولة وللحد من عبث الأطفال أواسط صفوف النساء والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الحضانة ونشاطاتها المختلفة التى تضم عدد من الأركان الخاصة بالرسم والتلوين وعمل التراكيب وقراءة القصص ذات المحتوى الهادف وإعطائهم برامج ودروس فى آداب زيارة المساجد والمحافظة عليها.

وأفادت أن المبادرة تأتى من منطلق الحرص على بذل التعاون وتكاتف الجهود لخدمة قاصدات المسجد النبوى وتعزيزا لمبدأ العمل التطوعى بين المؤسسات المختلفة، وتفعيلا لدور المسئولية الاجتماعية بين الجميع، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوكالة المساعدة للشئون النسائية فى المسجد النبوى والمؤسسات الحكومية الأخرى لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعى وتحقيق التنمية الشاملة فى مجال العمل التطوعى.