شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة فى الإمارات تغرق الشوارع والميادين× 6 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دولة الإمارات العربية تساقط أمطارغزيرة، اليوم وأمس، فى إمارة دبي وإمارة الشارقة، أدى إلى تعطل حركة السير وغرق بعض الشوارع الرئيسية بالدولة.

فيما ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الإمارات تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الأودية وجريان المياه.

ووثق عدد من مغردو موقع "تويتر"، الحدث، بمجموعة من الفيدوهات التى تظهر غرق الشوارع فى المياة إلى مستوي السيارات.

وتشهد دولة الإمارات حالة عدم استقرار جوي منذ مساء السبت، الأمر الذي أدى إلى تكون سحب ركامية ماطرة غطت سواحل العاصمة أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية للدولة، مما تسبب بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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