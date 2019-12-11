شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستعد لطرح سندات دولية فى موعد قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية لرويترز إن المملكة ربما تطرح سندات دولية فى موعد قريب ربما يكون فى يناير، فى إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار فى العام القادم. وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام فى مقابلة إنه من المتوقع أن تشكل الإصدارات المحلية 55% من إجمالى خطة إصدار الدين، وإن النسبة المتبقية ستُجمع على المستوى الدولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستعد لطرح سندات دولية فى موعد قريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.