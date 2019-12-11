مصر.. تنفيذ "الإعدام" بحق شخصين في قضيتين أثارتا الرأي العام

القاهرة/ الخليج 365

نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، الإعدام بحق شخصين على خلفية إدانتهما في قضيتين أثارتا الرأي العام بالبلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وحسب المصدر، فقد أدين الأول باغتصاب رضيعة قبل 3 سنوات، فيما أدين الثاني في قضية هجوم على كنيسة، أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مصلحة السجون، نفذت صباح اليوم (الأربعاء)، حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، المدان باغتصاب طفلة يبلغ عمرها 20 شهرا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز (الحافضات الصحية للأطفال)".

وأوضحت أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة (ثلاجة لحفظ الموتى) "زينهم" وسط القاهرة؛ تمهيدا لتسليمها لأسرته.

وتعود القضية التي أثارت الرأي العام بمصر، إلى 24 مارس/آذار 2016، عقب بلاغ للجهات الأمنية ضد المدان باغتصاب رضيعة، وضبطه وإحالته للمحكمة.

Advertisements

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام مطلع يونيو/ حزيران 2017، وأيدته محكمة النقض، أعلى محكمة طعون جنائية بمصر، في 7 نوفمبر/ تشرين ثان 2018.

فيما قالت صحيفة الوطن (خاصة)، الأربعاء، إن مصلحة السجون المصرية، نفذت حكم الإعدام شنقاً، بحق إبراهيم إسماعيل، المدان بارتكاب واقعة الهجوم على كنيسة بحلوان (جنوب القاهرة)، في ديسمبر/ كانون أول 2017.

وأُدين إسماعيل في 12 مايو/آيار، باتهامات نفاها محاموه، منها "قتل 8 مسيحيين، وشرطي مُكلف بتأمين الكنيسة، وتأسيس جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي".

وكانت تقارير صحفية وإعلامية نقلت عن مصادر أمنية، أن تنفيذ حكم الإعدام تم الثلاثاء، وسلم الجثمان إلى ذويه عقب التنفيذ لإتمام إجراءات الدفن.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات استهداف الكنيسة، واحتفى مصريون بمواطن آنذاك تمكن من السيطرة على شخص قالوا إنه المدان.

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن تنفيذ الحكمين حتى الساعة 10:40 ت.غ.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.