شاهد .. لحظة قرع جرس إعلان بدء تداول سهم أرامكو

صحيفة الخليج الالكترونية

أظهر مقطع فيديو لحظة قرع جرس افتتاح السوق المالية السعودية لبدء تداول أسهم شركة أرامكو.

وأعلن رئيس شركة “أرامكو السعودية” أمين الناصر اليوم (الأربعاء) بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، ما يتيح للمكتتبين في أسهم الشركة بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

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وقال الناصر في كلمته خلال حفل إدراج أسهم الشركة، “إننا في هذا اليوم نصنع التاريخ وتبدأ أرامكو مرحلة جديدة في تاريخها العريق”، مؤكدا عزم الشركة على ترسيخ واستدامة نقاط القوة التي قامت عليها، وفي مقدمتها الإنتاج منخفض التكلفة، والإمدادات الموثوقة من مصادر الطاقة.

من جهتها قالت سارة السحيمي؛ رئيس مجلس إدارة تداول مع بدء تداول أسهم أرامكو السعودية، إنها ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم، وستنتقل السوق المالية السعودية لتحتل مركزاً متقدماً من ناحية القيمة السوقية لتكون من أكبر عشرة أسواق مالية عالمية”.