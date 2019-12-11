«الأرصاد» تُنبِّه: أمطار وتقلبات جوية متوقعة على الباحة خلال الـ48 ساعة المقبلة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد منطقة الباحة تقلبات جوية ليومي الخميس والجمعة، تتكون من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية، شملت التوقعات مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي وقولة والأجزاء المجاورة لها.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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