شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى سارة من «التأمينات» للمتقاعدين والمستفيدين من «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز: إن صرف بدل غلاء المعيشة سيستمر شاملاً كافة المواطنين المتقاعدين الذين يتسلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني.

وأضاف القويز، أن استمرار الصرف يشمل أيضا المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، وصرف البدل لمعاشات الوفاة، مؤكداً أن التأمينات بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-، وجه في وقت سابق، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020.