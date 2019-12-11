عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مع التقدّم بالسن، تطرأ بعض التغيرات على الجسم، تتباطأ عملية الإحراق ممّا يتسبّب بصعوبة في خسارة الوزن وامتصاص المواد الغذائية بشكل طبيعي. إليك 11 نصيحة لرشاقة الإناث اللاتي تخطين سن الأربعين للحفاظ على صحتهن ورشاقتهن:



- اشربي كمية وافرة من الماء، حتى لو لم تشعري برغبة في ذلك، وذلك بهدف الشعور بالشبع وتفادياً للإصابة بالجفاف. علماً أن الشعور بالعطش يخف مع التقدم بالسن.

- اهتمّي بالخروج مع صديقاتك لممارسة الرياضة، أكثر من الذهاب إلى المطعم لتناول الوجبات.

Advertisements

- نظمي وجباتك سواء المعدّة منزلياً أو الجاهزة، وانتبهي إلى نوعية وكمية الأطعمة المتناولة.

- اكتفي بتناول الكمية المسموحة لك، من خلال معرفة نسبة الإحراق بجسمك وفترات ممارستك للرياضة.

- أكثري من تناول الخضر، لكونها قليلة بالسعرات الحرارية وتزوّد جسمك بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

- لا تهملي تناول الفاكهة والخضر. علماً أنه مع التقدم بالعمر قد تعانين من مشكلات في الفم والأسنان، لذا تناولي الخضر المهروسة كالكوسى مثلاً، واستبدلي الموز بالتفاح. - أضيفي التوابل والمطيّبات إلى وجباتك، لتستمتعي بمذاق لذيذ بدون الحاجة إلى إضافة الملح، تفادياً للإصابة بالضغط المرتفع.

- عقمي الأطعمة واحفظها بشكل آمن منعاً من التسمم؛ لأنه مع التقدم بالعمر تصبحين أكثر عرضة لالتقاط البكتيريا.

- اقرأي المعلومات الغذائية على المنتجات كالسعرات الحرارية ونسبة الصوديوم والدهون لتكون اختياراتك صحيحة.

- تناولي المكملات الغذائية التي يفتقر إليها جسمك، بعد مراجعة الطبيب أو اختصاصيي التغذية.

- تناولي "الكالسيوم" المتوفر بالحليب ومشتقاته؛ منعاً من الإصابة بهشاشة العظام.