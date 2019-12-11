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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف عن فوائد تناول أربع بيضات أسبوعياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن تناول 4 بيضات أسبوعياً يمكن أن يخفف خطر التعرض للنوع 2 من داء السكري بنسبة 37 في المئة تقريباً.
ارتكزت الدراسة على نتائج اختبارات ميدانية شملت عدداً كبيراً من النساء والرجال لفترة طوبلة من الزمن. وتبين أن تناول البيض يقلل من خطر التعرض لداء السكري، ويخفض في الوقت نفسه مستويات الغلوكوز في الدم.
صحيح أن البيض يرفع مستويات الكولسترول في الدم، ويزيد بالتالي من خطر التعرض لمرض القلب. إلا أن الفوائد الصحية الإجمالية للبيض تتفوق على هذه السلبية. فلا ضير إذاً في نسيان أمر الكولسترول لبرهة، وتناول البيض لحماية نفسك من داء السكري.
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