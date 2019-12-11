ما هو سبب مرض السرطان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مرض السرطان ليس نتيجة حظّ سيء إنّما هو نتيجة أجواء بيئيّة، ونمط حياتيّ غير صحيّ أبداً.



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لقد أثبتت آخر الدراسات التي أجراها العلماء من جامعة Stony Brook في نيويورك، أنّ 10 أو 30 بالمئة من الذي يصابون بمرض السرطان يكون سبب ذلك نتيجة خلل في الجسم أو حظّ سيّء أمّا الـ 70 بالمئة الأخرى فهي غالباً ما تكون نتيجة أسباب وعوامل خارجيّة.

إن المعلومات الواردة في النص تبقى غير كافية ولا يمكن الاعتماد عليها لذا لا تتردد في استشارة طبيب مختص.