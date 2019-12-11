بلدية دبي: كمية الأمطار أكثر من المتوقعة وسيتم حل مشكلة تجمع المياه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت بلدية دبي أنها تتابع من خلال وحداتها التنظيمية المعنية ومراكز الطوارئ التابعة لها تطورات الحالة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتي بناءً عليها يتم تحديد مستوى حالة الطوارئ لتوظيف الكوادر البشرية والآليات والورش الفنية بالشكل الأمثل وحسب المتطلبات.

وتحذر بلدية دبي من التواجد بالقرب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مياه تصريف الأمطار من أسطح البيوت بشبكة الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق.

كما تؤكد على أهمية الالتزام بعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لما تسببه من إغلاق خطوط تصريف المياه ، كما تدعو إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات ومراعاة عدم التجاوز للسرعات المحددة على الطرق المحلية والدولية، إضافة إلى أهمية قيام المقاولين وأصحاب المشاريع إلى المبادرة لتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.