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أسهم أرامكو تقفز للحد الأقصى مع بدء تداولها في السوق السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أرامكو تقفز للحد الأقصى مع بدء تداولها في السوق السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح سهم أرامكو على ارتفاع بنسبة عشرة في المئة في أول أيام تداوله ببورصة الرياض الأربعاء مقترباً من تقييم أكبر شركة للنفط في العالم بنحو تريليوني دولار، وهو السعر الذي كان يسعى إليه ولي العهد السعودي الأمير .
وفتح السهم على 35.2 ريال (9.39 دولار) بزيادة عشرة في المئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالاً للسهم.
وجمعت الشركة مبلغاً قياسياً عند 25.6 مليار دولار من طرحها العام الأولي الأسبوع الماضي، مما منحها قيمة سوقية عند نحو 1.7 تريليون دولار.
وهذا يجعلها أكبر شركة مدرجة في العالم، رغم أن نسبة الأسهم حرة التداول للشركة من الأقل بين الأسهم المتاحة للتداول العام عند 1.5 في المئة فقط.
والإدراج الذي اعتبر تحدياً رئيسياً لبورصة الرياض يصعد بالبورصة السعودية لتحتل مكانة بين أكبر عشر بورصات من حيث قيمة الشركات المدرجة.
وتتفوق حصيلة طرح أرامكو على الإدراج القياسي لشركة علي بابا الصينية للتكنولوجيا بقيمة 25 مليار دولار في 2014 .
وبالتقييم مع ارتفاع على السهم عند بدء التداول تتخطى أرامكو شركة آبل لتصبح أكبر شركة في العالم بالمطلق من حيث القيمة السوقية.

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