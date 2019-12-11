إصابة خمسة في انفجار خارج قاعدة أمريكية رئيسية بأفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون أفغان ومن حلف شمال الأطلسي إن انتحارياً فجر نفسه خارج قاعدة باجرام الأمريكية الرئيسية في أفغانستان الأربعاء، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان حيث تقع القاعدة لرويترز إن جميع الجرحى من الأفغان.

وأضافت: «وقع اشتباك لمدة 30 دقيقة بين المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية».

وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان إن الهجوم الذي وقع عند المدخل الجنوبي لقاعدة باجرام «تم احتواؤه وصده سريعاً» ولم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أمريكيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.

يأتي هجوم اليوم الأربعاء في حين تسعى الولايات المتحدة لإحياء محادثات السلام المتعثرة مع مقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مساحة من الأراضي تتجاوز ما سيطروا عليه في أي وقت مضى منذ أطاحت بهم قوات التحالف من السلطة في 2001.