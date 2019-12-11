ياسر حارب: نجهز لعمل جديد بعد نجاح «ممالك النار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

كشف ياسر حارب، الكاتب الإماراتي وصاحب شركة جينوميديا للإنتاج الفني، عن عزم الشركة على إطلاق مسلسل درامي جديد سيرى النور في نهاية العام المقبل، وذلك عبر حسابه على «تويتر»، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بعد التفاعل الكبير من الجمهور إزاء مسلسل ممالك النار.

وأكد حارب في تغريدات له، أن الدراما العربية ستنافس نظيراتها في العالم قريباً، وذلك يأتي على إثر نجاح مسلسل ممالك النار الذي اختتم حلقاته ال 14 على «mbc» والذي تم العمل عليه خلال عام ونصف العام، وأشار إلى أن العمل أثبت أن الدراما التاريخية ما زالت مرغوبة من قبل الجمهور، بدليل أن العمل حافظ على كونه (تريند) خلال مدة بثه على مدار حلقاته.

ممالك النار هو عمل درامي تاريخي عربي تدور أحداثه حول السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة في مواجهة المحتل العثماني سليم الأول، ويوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين، ويسلط الضوء على مرحلة غنية بالأحداث من التاريخ العربي كما تصفه شبكة قنوات «mbc».