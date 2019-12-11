دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لا تفوّت تسجيل لحظاتك السعيدة في المساء واقتني هاتف HONOR 9X

لا شك أن الليل له سحره الخاص الذي يتميز به، والسهر في المساء مع العائلة أو الأصدقاء يكون أكثر متعة عندما نُسجل أجمل لحظاته لنحتفظ بها للأبد، ولا يوجد أفضل من هاتف HONOR 9X لتخليد هذه اللحظات الرائعة بأفضل جودة ممكنة.

فالهاتف الجديد الذي طرحته شركة HONOR مؤخراً سيكون رفيقك الدائم إذا كنت من محبي السهر أو الخروج ليلاً، حيث يتمتع بالعديد من مزايا التصوير الاستثنائية، والتي لن تجعلك تفوّت تسجيل كل لحظاتك السعيدة في المساء.

ويأتي HONOR 9X مدعوماً بوضع التصوير الليلي بخاصية تثبيت الصورة بالذكاء الاصطناعي AIS، التي ستسمح لك بالتقاط أجمل الصور للحظات غروب الشمس بوضوح شديد وبتفاصيل مدهشة.

حيث تعمل هذه الخاصية على دمج الصور المختلفة بذكاء، لإنتاج صوراً شديدة الوضوح والواقعية، حتى في البيئات ذات الإضاءة الخافتة، مما يعني أنك ستقوم بتسجيل اللحظات الطريفة المضحكة التي تصاحب إطفاء شموع حفل عيد ميلاد شقيقك أو شقيقتك.

ويقوم هاتف HONOR 9X المدعوم بخوارزمية الذكاء الاصطناعي المتطورة، بإجراء شديد الدقة لإزالة الآثار التي تتسبب بها حركة اليد، وهو ما يجعله الهاتف المثالي الذي يجب أن تصطحبه معك في رحلات السفاري الليلية تحت ضوء القمر. © alqiyady لا تفوّت تسجيل لحظاتك السعيدة في المساء واقتني هاتف HONOR 9X

كما يتيح لك وضع التصوير الليلي الفائق في HONOR 9X المدعم بخاصية تثبيت الصورة بالذكاء الاصطناعي AIS على الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، لاستغلال سحر الليل والتقاط صوراً رائعة للجبال الخلابة والوديان الآسرة، وذلك خلال مغامرتك الصحراوية المقبلة مع أصدقائك، في الليالي التي تتزين فيها السماء الصافية بالنجوم المتألقة كلآلئ مضيئة.

ويتيح لك HONOR 9X أيضاً التقاط صوراً بانورامية رائعة في الليل باستخدام كاميرته ذات الزاوية الواسعة للغاية، والتي توفر لك مجال رؤية يصل إلى 120 درجة، مما يعني أنك وجميع أفراد أصدقائك ستظهرون بوضوح في الصورة الجماعية التي ستلتقطونها في حفل التخرج، خاصة إذا أقيم في إحدى القاعات في المساء.

وبالإضافة إلى هذا، فإن العدسة العميقة في HONOR 9X المخصصة لالتقاط الصور متعددة الأبعاد، ستكون هي اختيارك الأول عندما ترغب في التقاط صور بورتريه رائعة لصديقك المقرب في حفل زفافه.

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أما إذا كنت من محبي صور السيلفي، فإن هاتف HONOR 9X مزود بكاميرا سيلفي رائعة بدقة 16 ميجابيكسل، وبالتالي فهو يوفر لك تصوير صور سيلفي ليلية جميلة مع أصدقائك خلال حفل مطربكم المفضل.

لذا لا داعي للانتظار طويلاً، واستغل موسم الأعياد القادم لإهداء هاتف HONOR 9X لأصدقائك ومحبيك، لتستمتع معهم بتصوير أروع الصور، التي ستحتفظ بأجمل لحظاتكم إلى الأبد، وبأعلى جودة تحلم بها.المزيد:

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