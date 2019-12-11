شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحتفل اليوم بيوم القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل سلطنة عمان اليوم، الأربعاء، الموافق الـ 11 من ديسمبر بيوم القوات المسلحة، وبحسب صحيفة عمان فان قوات السلطنة تخطو نحو المزيد من آفاق التميز في الإعداد والبناء العسكري وتحقيق ذاتها وتطوير أدائها ورفع كفاءتها تأهيلا وتدريبا وتسليحا.
ووفقا للصحيفة، شهدت مسيرة القوات الباسلة نقلة نوعية في كافة المجالات لما حظيت به من اهتمام سام ورعاية كريمة من لدن السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة مما جعلها تحتل مكانة مرموقة وأصبحت قوة مؤثرة تشكل سياج الوطن ودرعه المنيع وحامي إنجازاته في كافة المجالات.
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