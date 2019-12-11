شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء السودان يعلن إدارة حوار مجتمعى لموازنة 29020 قبل إجازتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدنى عباس وزير التجارة والصناعة السودانى، إنجازه خطة الموازنة العامة للبلاد 2020، والتى سيتم إجازتها قبيل نهاية العام الجارى، مع إدارة حوار مجتمعى لها قبل إجازتها من قبل مجلس الوزراء السودانى.

وأوضح مدنى فى تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، عقب جلسة مجلس الوزراء ، إنه على الرغم من تأخر تشكيل الحكومة إلا أن وزارة المالية وشركاءها تمكنوا من إنجاز الموازنة ، مشيرًا إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.

وأكد وزير التجارة السودانى، أن الزيارة كانت مهمة وتمت فيها مناقشة عدة قضايا أهمها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أصبح تجاوز السودان لها أقرب من أي وقت مضى بحسب تعبيره، مؤكدا وجود بعض القضايا والتي قال بإنه يمكن معالجتها بشكل جاد وسريع خلال الفترة القادمة.

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