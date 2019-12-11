شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار صوب الصيادين الفلسطينيين ببحر غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال شهود عيان، إن زوارق الاحتلال استهدفت الصيادين فى ساعات الفجر الأولى، داخل المنطقة المسموح الصيد بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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وتنفذ زوارق الاحتلال، اعتداءات شبه يومية على الصيادين خلال عملهم فى بحر غزة، وكان تقرير حقوقى أكد أن 85 بالمئة من الصيادين بقطاع غزة تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.

وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بقطاع غزة، فى ورقة حقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين فى قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية، أن صيادى القطاع يعانون من صعوبات كبيرة فى الوصول إلى مصدر رزقهم الوحيد؛ نتيجة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى المنظمة، والتى لا تقف عند حدود حرمانهم من حقهم فى العمل، بل تمس بحقهم فى الحياة والسلامة الجسدية، عبر إطلاق النار وإيقاع قتلى وجرحى فى صفوفهم.