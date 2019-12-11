شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات قطار الحرمين بعد توقف لأكثر من شهرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: انطلقت صباح اليوم أولى رحلات محطة قطار الحرمين في «مطار الملك عبدالعزيز الجديد»، بعد توقف دام لأكثر من شهرين. Advertisements وتضم المحطة منصة ركاب يبلغ طولها ٥١٩ مترا، ومناطق استثمارية بمساحة ٣٦٠٠ متر، والمحطة مكونة من ٦ طوابق، وصالتين لرجال الأعمال. واستؤنفت رحلات القطار عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد اليوم بين جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ، بينما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل. وكانت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة قد شهدت يوم 29 سبتمبر الماضي حريقاً، ألحق أضراراً بمبنى وبعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.

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