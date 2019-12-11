شرطة الرياض تُطيح بتشكيل عصابي امتهن بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض تشكيل عصابي امتهن بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة. وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص، أردني واثنان من الجنسية المصرية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم ببيع العملات والأوراق النقدية المزيفة، وضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة بما يقارب 100,000 ريال، حيث تم إيقافهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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