شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق التداول.. ارتفاع سهم «أرامكو» إلى 35.2 ريالاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قفز سهم شركة أرامكو، للنسبة القصوى البالغة 10% عند الافتتاح ليبلغ 35.2 ريالاً للسهم الواحد. Advertisements ووفقاً لـ”الاقتصادية” فإن هذا السعر يصعد بتقييم الشركة من 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار) إلى 7.04 تريليون ريال (1.88 تريليون دولار). وبدء اليوم إدراج وتداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10 في المائة. ويتم اليوم تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” لمدة 30 دقيقة إضافية.

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