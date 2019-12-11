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ما هي المخاطر الصحيّة التي تنتج عن هزّ الطفل؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

ما هي المخاطر الصحيّة التي تنتج عن هزّ الطفل؟

متابعات_الخليج 365

تميل الأمهات أحياناً إلى هزّ أطفالهن لتهدئتهم أو لمحاولة جعلهم ينامون أسرع لكن هذه العمليّة قد تؤثّر سلباً على صحّة طفلك إذا ما أصابته "متلازمة هزّ الرضيع" ما يؤدي بالتالي إلى مشاكل صحيّة أبرزها:

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خلّل دماغيّ

فقدان حاسة البصر

الإعاقة أو الشلّل

لهذه الأسباب ينصح بعدم هزّ الطفل حتى لا يتحرّك رأسه بطريقة أفقيّة تدمر اﻷوعية الدمويّة في الدماغ. هذه المضاعفات الصحيّة الخطيرة من أعراضها النوم لأوقات طويلة على غير عادة، النظر إلى الخلف، عدم التركيز والتفاعل مع الآخرين، معاناة من مشاكل في التنفس، القيء من دون سبب.

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