كم عدد ضروس العقل؟ وما المشاكل المتعلقة بها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نظرا لأنه آخر الأسنان الطبيعية التى بالفم، ويظهر عادة بين سن الثامنة عشرة والخامسة والعشرين



وهى فترة النضج العقلى والفكر المتزن ، ومن هنا جاء اسم ضرس العقل.

وفى تصور أن ضرس العقل يظهر فى سن متاخرة ليضم جميع الأسنان ويغلق المسافات المفتوحة بين الأضراس فتمنع تراكم الفضلات، وعدد ضرس العقل أربعة إثنان بالفك العلوى واثنان بالفك السفلى.ونظراً لأنها اخر الأسنان التى تظهر بالفم ففى اغلب الاحيان لاتجد لها مكاناً بالفم وبالتالى إما ان تظل مدفونة فى عظام الفك كلية ، أو تحاول البزوغ جزئياَ، أى يظهر جزء منها بالفم والباقى مدفوناَ بعظام الفك .

وأبرز أسباب عدم ظهور ضرس العقل هى :

- إختفاء البرعم الخاص به منذ البداية .

- صغر حجم الفك بحيث لايسمح لنمو أو ظهور ضرس العقل.

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- قد ينمو ضرس العقل بصورة عرضية أو مائلة لاتسمح له بالظهور بالفك .

أما المشاكل المتعلقة بضرس العقل فهى عديدة أهمها :

- قد يحدث التهاب حاد فى اللثة التى تخص ذلك الضرس عند أول محاولة لظهوره فى الفم .

والواقع أن هذا الالتهاب و التورم قد يحتجز تحته إفرازات صديدية تزيد من الألم فلا يستطيع المريض أن يفتح فمه بسهوله ،

- وقد لايستطيع بلع الطعام ، وتصبح رائحة الفم كريهة ، وترتفع درجة الحرارة ، مع الإحساس بالتعب والاعياء.

- قد يصبح ضرس العقل بؤرة تسبب الألم بين الحين والآخر نتيجة لضغط ضرس العقل على عصب الفك السفلى ، وقد يمتد الألم إلى الأذن والعين أو أسنان الفك .

- عندما يكون ضرس العقل مائلاَ على الضرس المجاور يضغط عليه مسببا آلاما شديدة، وفى هذا الوضع المائل تتجمع فضلات الطعام محدثة تسوسا فى كل من الضرسين.