لهذا السبب.. يصعب علينا تنزيل وزننا وتخسيس اجسامنا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا شك أنك كغيرك من الناس تواجهين صعوبة من تنزيل وزنك.



في هذه المقالة سنلقي الضوء على هذه المشكلة المحيرة. بينت دراسة جديدة أنه بعد اعتماد نظام لتخسيس الوزن تقوم الهرمونات التي تؤثر في الشهية باجبارنا على تناول الطعام بإفراط واستعادة الوزن من جديد.

والواقع ان تجربة مينيسوتا التي نشرت عام 1950 أظهرت أننا نميل إلى الإفراط في تناول الطعام بعد فترة من الاقتصاد في الطاقة من اجل استعادة الكتلة الدهنية.

الملامة تقع على اسلافنا الصيادين.

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قد تتفاجأ حين تسمع ان الدهون الزائدة هي طريقة دفاعية تقوم بها أجسامنا. فاسلافنا كانوا يعانون لفترات من الجوع لذا تبرمج الجسم على تخزين الدهون حتى يستعملها في اوقات الجوع.

إن أولئك الذين يمتلكون قدرة ايضية لتوفير الطاقة، لديهم القدرة أكثر من غيرهم على البقاء على قيد الحياة ونقل جيناتهم.

فخلال فترة الجوع، تصبح القدرة على تخزين الدهون صعبة. ولكن هذه القدرة على التأقلم هي السبب اليوم في زيادة الوزن، فنحن كبشر ببساطة مبرمجون على تخزين الدهون والاحتفاظ بها حتى يحين وقت قد نحتاجها فيه.

حتى نفهم تركيبتنا الفيزيولوجية علينا أن نفهم قدرتنا على تخزين الطاقة. نحن كلما خسرنا الوزن حاول الجسم بقوة استعادة ما فقده، وهذا بالتحديد سبب بدانة الناس في هذا العصر فخسارة الأنسجة الدهنية تؤدي الى تغييرات هرمونية نحاول من ورائها استعادة ما خسره الجسم.

الحقيقة أنه طالما نحن مبرمجون على استرداد ما نخسره ستظل مشكلة البدانة قائمة والوزن الذي سنخسره سرعان ما سنستعيده، لذا علينا ألا نعتمد بعد اليوم على تنظيم دهون الجسم بل علينا الاعتماد على تفكيرنا.