لهذا السبب.. لماذا يكره الجن والشياطين العجوة والتمر بأنواعه؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ألم تتسائلوا يوماً لماذا أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأكل التمر كل صباح بأعداد فردية 3،5،7 والأفضل هو 7، ألم يخطر ببالكم ما هي الفوائد التي تعود للجسم بأكل هذه الأعداد الفردية، ولماذا ليست زوجية؟؟ ولماذا التمر وليس نوع آخر من الفواكه؟.



وقد أثبتت الكثير من الدراسات مؤخراً والتي وضعت العلماء في حيرة كبيرة كيف أن رسولنا أعطانا الحل منذ زمان بعيد للحماية من المس الشيطاني ومس الجن، حيث تبين الأبحاث أنه عند تناول التمر أو البلح فإنه يعمل على توليد نوع من الطاقة تسمى الهالة الزرقاء، وهذه الهالة الطيفية تشكل درع واقي حول الجسم كله تماماً مثل الدرع الواقي لحماية الجسم من الكثير من الأمواج الكهرومغناطيسية والغير مرئية، وهذه تكون متولدة من السحر أو العين الحاسدة أو من الجن ومن هم على هذه الشاكلة والتي تضر بالإنسان بشكل مباشر.

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وهذه الهالة الزرقاء تجعل الجن بالذات غير قادر على أن يخترق هذه الهالة المتولدة من أكل التمر أو البلح الذي يبعث بهذه الطاقة من العناصر المكونة لحبات التمر، وبالذات عنصر الفسفور والمعروف عنه بأنه غني بالإلكترونات التي تعمل مضادة للشحنات الموجبة التي تجذب الجن، ولكن الشرط أن تكون عدد حبات التمر الذي تناولها الإنسان عدد فردي كما سبق وذكرنا وكلما زاد العدد الى 7 حبات تكون هذه الهالة أقوى وأكبر.

وأثبتت الدراسات أن الإشعاعات التألقية الفسفورية تدعم حدوث الطيف الأزرق حول الجسم وبالتالي تمنع الجن من أن يخترق هذا الحاجز، ومن ناحية أخرى فإن الجن يتمكنون من إختراق الأطياف الأخرى.

ولكن ماذا يحدث إذا أكلنا عدد زوجي من حبات التمر، في هذه الحالة فإن التمر يخزن في الجسم على شكل سكريات ولا يعطي أي تأثير لتشكيل الهالة الزرقاء والعدد الفردي يؤدي الى تحويله الى كربوهيدرات.