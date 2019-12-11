تعرف على أكثر المشروبات استخداماً في الوطن العربي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر الشاي من أكثر المشروبات استخداماً في الوطن العربي، ولكن ماذا يحدث إذا تم الافراط فى شرب الشاي وخاصة اذا تم غليه؟



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أكدت دراسة أن أوراق الشاي تحتوي على الكافيين ومادة العفص (التانين) ونسبة ضئيلة من ثيوبرومين وثيوفلين (وهو دواء يستخدم طبياً في علاج الربو) كما تحتوي على زيت طيار وهو الذي يعطيها طعم ورائحة الشاي المميز وتحتوي على فيتامين سي وب1 وب2، وحمض التبغ وحمض البانتوني.

وأشارت الى انه إذا تم غلي الشاي على النار لمدة طويلة، يتطاير الزيت، كما أن الغلي يساعد على استخلاص المواد العفصية القابضة (التانين) وهي مواد إذا تم أخذها بكثرة تؤدي إلى تقليل عميلتي الهضم والامتصاص.

وأكدت الدراسة أن الحل الأمثل يكون بتسخين الماء حتى يغلي مدة أقل من دقيقة، وبعدها يرفع الإبريق عن النار ويوضع ورق الشاي في الماء مدة (3-5دقائق) وبهذا يكون الشاي اكثر فائدة من غليانه لفترة كبيرة.