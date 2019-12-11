شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على كمية معجون الأسنان التي عليك استعمالها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لعلك سألت طبيب أسنانك ما هو أفضل معجون للأسنان لتستخدمه .



اليك الجواب ..أطباء الاسنان لا يهمهم أي معجون تستخدمه لأن معجون الاسنان هو مستحضر من مستحضرات التجميل. فأطباء الاسنان لم يلاحظوا قط أن صحة أسنان مرضاهم تحسنت بفضل معاجين الاسنان.

والحقيقة أننا نستعمل معجون الأسنان لأن طعمه منعش .

فماذا عن مكونات معجون الاسنان ؟

- مواد مزيلة للتحسس

عندما يُضاف الى معجون الأسنان البوتاسيوم أو الفليور القصديري تجد أولئك الذين يعانون من حساسية الأسنان على البارد او الحار يستفيدون منه. وعندما يكون الألم هو المشكلة تعمل المواد المزيلة للتحسس على تهدئة الالم.

الرغوة

سلفات الصوديوم لوريل هو صابون ذو طبيعة كريمية وسميكة، فيساعد الناس على الشعور بالنظافة. كما أنه يساعد على التخفيف من احتقان لثتك.

التريكلوزان

هذا المكون المضاد للميكروبات يخفف من الالتهابات ما بين اللثة والاسنان. وحينما تم التحري عن مدى أمان استخدام هذا المكون لوحظ ان زيادة كميته لا تؤذي.

الفليور -Fluoride

إنه اول مكون يجعل معجون الأسنان نصف دواء ونصف مستحضر تجميل. بعد فترة من الزمن قد يحسن الفليور قوة الأسنان ولكنه لا يقوم بأي شيء على صعيد تنظيف الأسنان

التحكم بالجير

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يحتوي معجون الأسنان على البيروفوسفات، وهو مكون الغرض منه منع الجير من الترسب على أسنانك.

مواد كاشطة

السيليكا مستخدمة في معظم معجون الأسنان من أجل تلميع الأسنان. معجون الأسنان المبيض للاسنان لا ينظف إلا سطح الاسنان.

لماذا قد تؤذيك معاجين الاسنان ؟

عليك أن تتذكر أن معجون الاسنان هو مستحضر تجميلي، وأنه لا ينظف وحده الاسنان.

اليكم بعض الأخطاء التي ترتكبونها عند استخدام معجون الاسنان

-أنت تكثر منه

-لست بحاجة للإكثار منه حتى تحصل على ما تريد بسرعة. فاذا استعملت مقدار حبة حمص سيبقى طعمه جيداً.

-انت لا تفرشي أسنانك كفاية

-أنت بحاجة إلى فرك أسنانك على الأقل دقيقتين لأنك ستفوت بعض البقع

-لا تنتبه جيداً

-انتبه من ألا تفوت جزءاً كبيراً وأنت تفرك أسنانك مركزاً فقط على نفس الاماكن في فمك.

-تذكر أن عليك إذا أردت التخلص من الجير أن تفرك الاسنان جيداً. فلا شيء سينفع إلا الانتباه الى فرك الأسنان جيداً

-يمكنك أن تستخدم الكربونات أو زيت جوز الهند للاستفادة أكثر.