هذا ما يحدث للأذن عند إستخدام الأعواد القطنية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كل منا يستخدم أعواد تنظيف الأذن، والكثيريين يعتقدون انها تزيل الشمع من الأذن والأكثر من ذلك يعتقدون انها تنظف الأذن ولكن الآن سنعرفكم ماذا يحدث للأذن عندما نستخدم مسحات الأذن الطنية .



أضرار الأعواد القطنية :

طبلة الأذن عبارة عن غشاء رفيع جدا يفصل بين الأذن الوسطى والأذن الخارجية لذلك فمسحات الأذن تقوم بتمزيق هذا الغشاء وايذائه ومع الوقت تشعرون بآلم شديد وصداع دائم ومن الممكن ان يصل الى حد فقدان السمع .

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مع الأطفال الرضع والصغار ينصح بعدم إستخدام مسحات الأذن نهائيا لأنها تدمر قناة الأذن الخارجية .

الكثيريين يعتقدون انها تنظف الأذن من الشمع ولكن !! مسحات الأذن تدخل الشمع الى الداخل وتتسبب فى فقدان السمع أو ضعفه .

من الممكن ان تتسبب فى نزيف داخلى داخل الأذن اذا دخلت بعنف أو كان الحرف الخاص به مدبب .

اذا كنتم تعانون من وجود شمع كبير داخل الأذن فعليكم اللجوء الى طبيب أنف وأذن وحنجرة فهو يقوم بغسل الأذن بمحلول مذيب للشمع ويغسل الأذن بطريقة سهلة جدا واى وصفات ممنوعة .