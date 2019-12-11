- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث للأذن عند إستخدام الأعواد القطنية! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كل منا يستخدم أعواد تنظيف الأذن، والكثيريين يعتقدون انها تزيل الشمع من الأذن والأكثر من ذلك يعتقدون انها تنظف الأذن ولكن الآن سنعرفكم ماذا يحدث للأذن عندما نستخدم مسحات الأذن الطنية .
أضرار الأعواد القطنية :
طبلة الأذن عبارة عن غشاء رفيع جدا يفصل بين الأذن الوسطى والأذن الخارجية لذلك فمسحات الأذن تقوم بتمزيق هذا الغشاء وايذائه ومع الوقت تشعرون بآلم شديد وصداع دائم ومن الممكن ان يصل الى حد فقدان السمع .
مع الأطفال الرضع والصغار ينصح بعدم إستخدام مسحات الأذن نهائيا لأنها تدمر قناة الأذن الخارجية .
الكثيريين يعتقدون انها تنظف الأذن من الشمع ولكن !! مسحات الأذن تدخل الشمع الى الداخل وتتسبب فى فقدان السمع أو ضعفه .
من الممكن ان تتسبب فى نزيف داخلى داخل الأذن اذا دخلت بعنف أو كان الحرف الخاص به مدبب .
اذا كنتم تعانون من وجود شمع كبير داخل الأذن فعليكم اللجوء الى طبيب أنف وأذن وحنجرة فهو يقوم بغسل الأذن بمحلول مذيب للشمع ويغسل الأذن بطريقة سهلة جدا واى وصفات ممنوعة .
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يحدث للأذن عند إستخدام الأعواد القطنية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.