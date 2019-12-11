لهذا السبب.. يبقى زوجك في الحمام وقتاً طويلاً!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هذه بعض النقاط التي تحتاج إلى إيضاح؛ حتى لا تأخذك الأفكار يميناً وشمالاً لمعرفة الأسباب التي تجعل زوجك يتأخر في الحمام، ولعل أهم هذه الأسباب:



- ربما يقضي وقته في إزالة الشعر الأبيض: هل كنت تعلمين أن الرجل يبحث بدقّة عن الشعر الأبيض في مختلف مناطق الجسم ليزيلها أو ينتزعها؟ فهو أيضاً لا يحب أن تظهر عليه علامات التقدّم في العمر.

- ربما يعمل إزالة الشعر الزائد: لا يقتصر ذلك على حلاقة الذقن فحسب، إنما قد يزيل الرجل الشعر الزائد بين الحاجبين والأذنين إضافة إلى الشعر الزائد في مختلف مناطق الجسم.

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- ربما يقضي الوقت في استعمال الهاتف الخلوي: قد يمضي زوجك ساعات طويلة في الحمام وهو يلعب على الهاتف الخلوي أو يتصفّح مواقع التواصل الاجتماعي.

- الأغرب من جميع ما تقدم انه قد يمضي الوقت في استخدام أغراضك: لا تستغربي! إن فضول الرجل قد يدفعه إلى تفقّد أغراضك واستعمالها.

- وضع الكريمات: إن الرجل يحبّ أن يهتمّ بشبابه أيضاً كما يخاف من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، لذلك لا تستغربي إن تأخر في الحمام، فقد يكون منشغلاً في وضع الكريمات التي تحافظ على شباب البشرة.

- بعيدا عن الأسباب السابقة قد يرى انه من الجيد الاستمتاع بالمياه الدافئة: قد يمضي زوجك ساعات عدّة وهو يستمتع بالمياه الدافئة أثناء الاستحمام.

- هناك سبب آخر قد يكون غريباً أو نادراً، لكنه غير مستبعد وهو اخذ القيلولة: فالحمام يتيح للزوج فرصة لأخذ قيلولة والابتعاد عن الانشغال والضغوط اليومية.