شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إليك الأسباب المحتملة لتقوس الظهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تقوس الظهر والذي يعرف أيضاً بإسم تقوس الخيل، هي حالةٌ يكون فيها العمود الفقري في أسفل الظهر يعاني من إنحناء مفرط، على عكس الوضع الطبيعي للعمود الفقري حيث تكون المنحنيات في الرقبة، و أعلى الظهر، وأسفل الظهر في حالة سليمة مما يساعدها على إمتصاص الصدمات ودعم وزن الرأس.



بينما في حالة تقوس الظهر سيلاحط وجود إنحناء أكثر من المعتاد في منطقة أسفل الظهر، وهذا الإنحناء يمكن أن يؤدي إلى ضغط زائد على العمود الفقري، مما يسبب الألم.

عادةً ما تكون الصورة الجانبية للجسد أوضح في بيان الحالة، حيث يظهر التقوس واضحاً عند النظر إليه من الجانب أكثر من النظرة الأمامية، ويظهر التقوس على شكل التقوس في حرف "C" ولكن أقل بقليل ، بالإضافة إلى أن الناس الذين من هذه الحالة يلاحظ بروز بطونهم والأرداف لديهم بشكل غير طبيعي.

أسهل طريقة للتحقق من وجود حالة تقوس الظهر هو الإستلقاء على الظهر فوق سطح صلب، في الوضع الطبيعي وعند تمرير يدك تحت أسفل الظهر ستجد مساحة صغيرة ليدك، أما في حالة وجود تقوس ستلاحظ وجود مساحة إضافية بين يدك وأسفل الظهر.

متى تظهر حالة تقوس الظهر

في كثير من الأحيان يظهر تقوس الظهر في مرحلة الطفولة دون أي سبب معروف، وهذه الحالة تقوس ظهر الأطفال الحميدي ، إلا أن تقوس الظهر يمكن أن يحدث مع الناس في أي عمر.

الأسباب المحتملة لتقوس الظهر

- الوضعية الخاطئة خاصة في الجلوس.

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- البدانة.

- هشاشة العظام (ضعف العظام مع التقدم في السن).

- التهاب القرص (إضطراب في الأقراص بين الفقرات في العمود الفقري).

- وجود تحدب (وهو إنحناء خارجي مفرط موجود في منتصف الظهر).

- حدوث إنزلاق فقري (وهي الحالة التي تنزلق فيها واحدة أو أكثر من الفقرات إلى الأمام أو الخلف بالنسبة إلى موضعها الصحيح من العمود الفقري).

متى يجب الخضوع لعلاج تقوس الظهر إذا كان إنحناء تقوس الظهر يصحح نفسه عند الإنحناء إلى الأمام (أي منحنى "قوس " مرن)، فهنا في أغلب الحالات لن يحتاج المريض للعلاج، أما إذا كان التقوس لا يصحح نفسه (أي التقوس ليس بمرن)، فغالباً ما يكون لا بد من الخضوع للعلاج.

يجب على المريض أن يطلب العلاج إذا واجه أي من الإجراءات التالية

- وجود ألم.

- حدوث تشنجات في العضلات.

- وجود وخز أو خدر.

- المعاناة من صعوبات في حركة المثانة أو الأمعاء.

إنّ المرونة والحركة في الجسد والتنقل والنشاط بشكل عام يعتمد في أغلب الأمر على صحة العمود الفقري، والحصول على علاج يساعد في تصحيح الإنحناء وكما يساعد على منع حدوث مضاعفات في أي وقت لاحق في الحياة، مثل التهاب المفاصل أو وجود آلام مزمنة في الظهر.