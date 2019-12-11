ما هو مرض التوحد وعلاماته؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التوحد هو عبارة عن مجموعة من إضطرابات سلوكية ونفسية وعقلية تظهر عند الفرد من سن الطفولة غالباً، وتبين أن تطور أغلب الحالات بشكل كبير يكون في سن الثالثة، ويؤدي هذا المرض إلى مشاكل كبيرة في التكلم والمهارات الأساسية كالمهارات الإجتماعية والتواصل مع الناس، ويقود إلى سلوك متطرف كتأخير تطور الطفل وصعوبة التواصل والتكلم واللعب والتفاعل مع الأشخاص والأطفال.



ولمعرفة المرض منذ الطفولة يظهر الكثير من الأعراض على الطفل الصغير المصاب بالتوحد هي :

1- عدم التواصل البصري للطفل عند قيامه بتناول الطعام أو شرب حليب الأم.

2- لا يستجيب لأي صوت مألوف أو إلى إسمه بالإضافة لعدم الإبتسام مطلقاً مع الأم أو الأب أو الأشخاص المتواجدين باستمرار بجانبه.

3- عدم الإكتراث بما حوله خاصة القريب جداً منه.

4- لا يقوم بأي صوت مما يصدره الأطفال عادةً.

5- لا يقلد الأم أو الأب في أي حركة سواء جسدية أم في حركات الوجه والفم.

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6- لا يطلب حمله ويفضل البقاء جالساً.

7- لا يطلب أي مساعدة حتى من الأم.

8- عند وصوله لعمر الستة شهور لا تظهر عليه علامات التفاعل والإبتسام والمرح كما الأطفال في عمره.

9- عند وصوله لعمر التسعة أشهر لا يشارك تعابير الوجه ولا يتفاعل مع الأصوات كما الأطفال في عمره.

10- عند وصول الطفل عامه الأول لا يستجيب لإسمه ولا يهتم بتاتاً لأحد يناديه، ولا يحاول الكلام أو إصدار الأصوات، ولا تظهر أي حركة إيمائية من قبل الطفل المصاب بالتوحد كالتلويح باليد ومد الرجلين والذراعين كما يفعل الأطفال الطبيعيين بعمره.

11- عند وصوله لسن العام والنصف لا ينطق بأي كلمة ولا يحاول ذلك كما الأطفال في عمره.

12- عند وصوله لعامه الثاني لا يحاول أبداً تكوين أي عبارة ولا يحاول التكرار والتقليد.

13- يجد الصعوبة في البقاء بمكان واحد فيتحرك بعشوائية وبطريقة غير طبيعية ويواصل الإنتقال من مكان لآخر.

14- لا يستجيب للألم ولا للضوء بطريقة طبيعية، فيمكن أن يكون قليل الشعور بالألم أو أن يتأثر بشكل كبير.

15- يصاب بنوبات غضب فجائية عدوانية على الأغلب، خاصة بتغيير نشاطه اليومي أو تغيير طريقة بسيطة في حياته ومعيشته، فهو يحب أن يتكيف مع طريقة واحدة ولا يحب التغيير.

أغلب الحالات تعاني من عدوانية شديدة جداً باتجاه الغرباء وفي بعض الحالات يكون عدواني على نفسه أو أسرته.