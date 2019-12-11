خلطات طبيعية لتعطير غرفة النوم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكثير من النساء تفضل استخدام بعض الخلطات الطبيعية بهدف تعطير غرفة النوم بدلًا من رش المعطرات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد التي يمكنها أن تضرّ صحة الإنسان.



ومن بين الخلطات الطبيعية التي من شأنها أن تعطر غرفة النوم:

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قطعة من الاسفنج المبلّل بمعطر الملابس: يمكنك وضع قطعة من الاسفنج المبلّل بمعطّر الملابس داخل خزانة الأحذية إذ إنها تعطي رائحة عطرة وتغيّر الرائحة النتنة التي قد تفوح من خزانة الأحذية.

شموع الصويا: يمكنك وضع بعض شموع الصويا في الغرقة بدلاً من استخدام الشموع العادية لأن رائحتها قوية وتدوم لوقت طويل.

قشور الفاكهة: تفوح رائحة رائعة من قشور الفاكهة لذلك لا ترميها في سلّة المهملات بل ضعيها في مياه مغلية لتفوح رائحتها في غرفة النوم وأرجاء المنزل.

الخل الأبيض: ما يمكنك فعله هو وضع الخل الأبيض في أكواب صغيرة في كل أنحاء المنزل وبما فيها غرفة النوم فللخل الأبيض القدرة على امتصاص أي رائحة كريهة.