«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجح في إجراء عملية غسيل للرئتين معاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أول عملية غسيل للرئتين معاً في الدولة، وذلك لإزالة ترسبات البروتين من رئتي مريض ومساعدته على التنفس.

وكان المريض قد عانى تدهوراً تدريجياً في التنفس، ما اضطره إلى دخول مستشفى في مدينة العين، حيث أقام في وحدة الرعاية المركزة لمدة شهر، ثم بينت نتائج دراسة الخزعة أنه كان يعاني التهاب البروتين السنخي الرئوي، وهو حالة نادرة تؤدي إلى تراكم رواسب البروتين في الحويصلات الهوائية في الرئتين ما يعيق عملية نقل الأكسجين إلى الدم.

وبناء على حالة المريض قرر الفريق الطبي هناك إحالته إلى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، كونه يتمتع بالخبرات والإمكانيات المناسبة لعلاج الحالة والحيلولة دون تفاقمها إلى فشل الجهاز التنفسي وتهديد حياة المريض.

ونقل المريض لوحدة الرعاية المركزة للحالات التنفسية من أجل إعطائه جرعات مكثفة من المضادات الحيوية، وبعد يومين، أجريت له جراحة استمرت لأكثر من أربع ساعات، عمل خلالها الفريق الطبي الجراحي برئاسة الدكتور رضا سويلاماس رئيس قسم الأمراض التنفسية بالمستشفى، على توصيل رئة اصطناعية خارجية مؤقتة إلى جسم المريض بطريقة غير جراحية، وهذا ما ضمن استمرار قيام دمه بوظيفته في نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم الأخرى أثناء إجراء الأطباء لعملية غسيل الرئتين.