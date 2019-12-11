شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى الشركاء الاستراتيجيين 2019 اليوم في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات في العاصمة أبوظبي أعمال «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين 2019» بتنظيم من جامعة «الإمارات العربية المتحدة» وبمشاركة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات والهيئات بالدولة، وبحضور الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء وعدد من المسؤولين ونواب وعمداء الجامعة.

وقال الدكتور محمد البيلي في كلمته الافتتاحية: يمثل الملتقى منصة لتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين ويسهم في تحقيق رؤية الجامعة، ويهدف إلى تقديم حلول بحثية للتحديات التي تواجهنا.

وتركز فعاليات الملتقى على 4 محاور هي: أهمية البحث العلمي النوعي، والتدريب العملي لطلبة الجامعة، وتوظيف الخريجين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، كما تتضمن الفعاليات ورشة عصف ذهني وتكريم للشركاء الاستراتيجيين

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