إصابة اثنين من قوات الأمن بعد هجوم لداعش في كركوك

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قوات أمن عراقية. أرشيفية أفاد مصدر أمني بأن هجوم تنظيم داعش في قضاء الدبس شمالي الحويجة أدى إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن العراقية بجروح. أخبار ذات صلة وقال المصدر إن الهجوم الذي شنه عناصر من تنظيم داعش على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية بجروح.

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