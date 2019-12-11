شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن الصومالية تقتل 5 مسلحين من حركة الشباب بعد هجوم على فندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الصومالية فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت بالرصاص خمسة مسلحين من حركة الشباب كانوا قد قتلوا ثلاثة مدنيين وجنديين خلال هجوم على فندق بالقرب من القصر الرئاسى فى مقديشو مساء يوم الثلاثاء.

وتنفذ حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجيرات وهجمات فى مقديشو سعيا للإطاحة بالحكومة التى تدعمها الأمم المتحدة. وأكدت الحركة مساء أمس أنها هاجمت فندق سيل الذي يتردد عليه مسؤولون ونواب من البرلمان.

وقالت زكية حسين نائبة قائد الشرطة في بيان على تويتر، إن أحدث هجوم بدأ فى حوالى السابعة مساء الثلاثاء وانتهى فى الواحدة صباح اليوم الأربعاء تقريبا بعد قتل المهاجمين الخمسة.

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وأضافت "أنهت قوات الأمن العملية. قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين وجنديان خلال الهجوم". وتابعت "أصيب 11 بجروح طفيفة منهم تسعة مدنيين وجنديان".

وذكرت أنه جرى إنقاذ 82 شخصا بينهم عدد من المسؤولين من فندق سيل مساء أمس الثلاثاء.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم حركة الشباب أمس الثلاثاء، إن مقاتلي الحركة نفذوا الهجوم على مجمع الفندق القريب من القصر الرئاسي.

كانت حركة الشباب تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد في وقت من الأوقات وفي عام 2011 تم طردها من مقديشو وفقدت بعد ذلك معظم معاقلها الأخرى. لكن مقاتليها يهاجمون من وقت لآخر أماكن في الصومال وكينيا المجاورة التي لها قوات في الصومال.