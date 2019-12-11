الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يصوت بمسابقة "الخليج 365" للعام 2019

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



شارك الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأربعاء، بالتصويت في مسابقة وكالة "الخليج 365" لصورة العام 2019.

واختار ملحم من فئة الأخبار، صورة للمصور الفلسطيني فايز أبو رميلة، التقطها لجنود إسرائيليين ينكلون بسيدات فلسطينيات داخل المسجد الأقصى.

وقال ملحم إنه اختار هذه الصورة، لأنها "تعادل ألف كلمة، وترصد حالة من التوحش الإسرائيلي مقابل نساء يمارسن العبادة في ساحات الأقصى".

وأضاف:" تضج هذا الصورة بالمعاني والدلالات، التي ترسل رسائل لكل من يشاهدها، وقد يكتب فيها مقالة".

وتابع:" المصور أبو رميلية، صياد، التقط هذه الصورة في لحظة هاربة".

وعن فئة الحياة، اختار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، صورة لماعز تنظر من نافذة نحو طفلة، وقال عنها:" صورة معبرة، وفيها حوار صامت وجميل".

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وعن فئة الرياضة، اختار ملحم صورة تظهر صراع لاعبتي كرة القدم، للحصول على الكرة، خلال مباراة بين منتخبي فرنسا والولايات المتحدة في الدور ربع النهائي لكأس العالم للنساء في العاصمة الفرنسية، باريس.

وقال:" في الصورة كم هائل من الانفعال والرغبة بالفوز".

ومسابقة الخليج 365 التي تنظم منذ 2012، تشمل 50 صورة، يتم اختيارها من بين حوالي 700 ألف صورة ملتقطة في تركيا ودول عدة، مثل سوريا، وفلسطين، وروسيا، وألمانيا، وإسبانيا.

وكل عام يشارك في التصويت المتاح باللغتين التركية والإنجليزية، كبار المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما شاركت شخصيات سياسية ونجوم من عالم الفن والرياضة، بمسابقة العام الماضي التي صوت فيها 223 ألف شخص.

ويستمر التصويت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري عبر الرابطين "aa.com.tr/yilinfotograflari" و"aa.com.tr/photooftheyear"

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