العراق.. العثور على جثة ناشط مدني شمالي بغداد

بغداد / محمد وليد/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، أنه جرى العثور على جثة ناشط مدني بعد ساعات على اختفائه، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر الأمني للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لاعتبارات أمنية، أن الناشط علي نجم اللامي، كان قد اختفى مساء الثلاثاء، إثر مغادرته "ساحة التحرير"، وهو في طريق عودته إلى منزله في منطقة "الشعب"، شمالي بغداد.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على جثة اللامي في محيط منزله، فجر الأربعاء، وهو مصاب بطلقة في رأسه، فارق على إثرها الحياة.



وكان مسلحان مجهولان، قتلا مساء الأحد الماضي، ناشطا في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، بينما نجا ناشطان آخران من محاولتي اغتيال في مدينتي كربلاء والعمارة جنوبي البلاد، وفق مصادر أمنية.

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وتتكرر حوادث استهداف الناشطين في الاحتجاجات، ومنها قتل المصور الصحفي أحمد المهنا، طعناً بآلة حادة، واختطاف المصور زيد محمد الخفاجي، الجمعة في بغداد.



وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة من يقفون وراء عمليات قتل واختطاف الناشطين، دون نتائج تذكر حتى الآن.

ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الخليج 365 استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.

وغالبية ضحايا المحتجين، سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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