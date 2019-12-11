الجزائر.. ثالث اقتراع رئاسي بعد 10 أشهر من الحراك

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

تعد انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري، ثالث اقتراع يجري هذا العام لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد إلغاء سباقي أبريل/ نيسان، ويوليو/ تموز 2019، بسبب حراك شعبي غير مسبوق.

وتنظم هذه الانتخابات وسط انقسام في الشارع حولها بين رافض وداعم، واستمرار الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/ شباط وبلغ شهره العاشر دون انقطاع، وكان وراء تحولات وقرارات غير مسبوقة في البلاد أهمها:

- الجمعة 22 فبراير 2019: انطلاق الحراك الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.



- 11 مارس/ آذار: بوتفليقة يعلن سحب ترشحه لولاية خامسة وإلغاء انتخابات 18 أبريل.

- 26 مارس: قيادة الجيش تدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية استجابة لمطالب الشارع

- 31 مارس: بوتفليقة يعين حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية نور الدين بدوي.



- 2 أبريل: بوتفليقة يعلن استقالته من منصبه.



- 9 أبريل: البرلمان يعين عبد القادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة) رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما.



- 10 أبريل: الرئيس المؤقت يحدد يوم 4 يوليو موعدا لانتخابات الرئاسة.



Advertisements

- 5 مايو/ أيار: توقيف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو (توفيق) وعثمان طرطاق، وإيداعهما سجنا عسكريا جنوب العاصمة بتهمة "التأمر على الجيش والدولة".



- 2 يونيو/ حزيران: المجلس الدستوري يعلن إلغاء انتخابات 4 يوليو والتمديد للرئيس المؤقت.



- وفي يونيو: القضاء المدني والعسكري يطلق حملة ضد الفساد، تم بموجبها سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وعدة وزراء وجنرالات ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة.



- 3 يوليو: الرئاسة الجزائرية تعلن تشكيل هيئة مستقلة لقيادة حوار بين مختلف الأطياف السياسية للخروج من الأزمة بقيادة كريم يونس، رئيس البرلمان السابق.



- 2 سبتمبر/ أيلول: قيادة الجيش تقترح منتصف الشهر نفسه آخر أجل لتحديد موعد انتخابات جديدة.



- 8 سبتمبر: هيئة الحوار تقدم تقريرها للرئيس المؤقت يتضمن مقترح إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخاب.



- 15 سبتمبر: اختيار محمد شرفي وزير العدل الأسبق رئيسا لهيئة الانتخابات



- 15 سبتمبر: الرئيس المؤقت يعلن 12 ديسمبر موعدا لانتخابات الرئاسة



- 9 نوفمبر/ تشرين الثاني: المجلس (المحكمة) الدستوري يعلن قائمة نهائية للمترشحين من خمسة شخصيات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.