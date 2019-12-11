الجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة الفلسطينية بشرى الطويل

البيرة/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، الناشطة الفلسطينية بشرى الطويل، من منزلها بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مدينة البيرة وفتشت عددا من منازلها، قبل اعتقال الناشطة "الطويل".
وأضاف الشهود، أن الجيش الإسرائيلي فتش منزل الطويل قبل انسحابه.
واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين والجيش في عدة أحياء من المدينة، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
والأربعاء الماضي أفرجت السلطات الإسرائيلية عن القيادي في حركة حماس جمال الطويل (والد بشرى)، بعد اعتقال إداري (دون تهمة) دام 20 شهرا.
وبشرى الطويل، ناشطة في قضايا المعتقلين، وإعلامية، وسبق أن تعرضت للاعتقال عدة مرات لدى السلطات الإسرائيلية.
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