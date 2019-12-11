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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن 3وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ أخصائي إحصاء ”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الإحصاء، مع وجود خبرات سابقة.

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