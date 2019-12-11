وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن 3وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ أخصائي إحصاء ”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الإحصاء، مع وجود خبرات سابقة.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .